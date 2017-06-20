مارادونا: ميسي ليس أفضل من رونالدو

يرى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أن مواطنه ليونيل ميسي لا يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في مستوى اللعب.

وقال الحائز على لقب كأس العالم 1986 رفقة التانجو خلال مقابلة مع شبكة “تي واي سي سبورت”: “ميسي يروق لي أكثر ولكن هذا لا يعني أنه يتفوق على كريستيانو رونالدو”.

وشبه مارادونا النجم البرتغالي باللاعب الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا النجم السابق لناديي فيورنتينا وروما الإيطاليين.

وأضاف: “رونالدو قوي للغاية ومذهل، كنت أود أنه لو كان أرجنتينيًا، إنه يشبه كثيرا باتيستوتا، الذي كان يسجل الأهداف بمجرد لمس الكرة”.

وقال مدرب الفجيرة الإماراتي أنه على الرغم من ذلك إلا أن ميسي سيظل خالداً في تاريخ كرة القدم، حتى لو لم يتوج بلقب المونديال.

واختتم مارادونا قائلاً: “لقد منحته كرة القدم الكثير وهو أيضاً منحها الكثير، كأس العالم لن يغير شيئا، إنه مجرد صورة لا أكثر”.