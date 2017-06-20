مجاني مهدد  بالتسريح وقد يترك ناديه قريبا

كشف موقع “أجانسي” التركي يوم أمس الاثنين، أن نادي طرابزون سبور سيكون ملزما بتسريح اثنين من لاعبيه الأجانب في الصيف الحالي، إدارة طرابزون وبطلب من المدرب يورسن يانال ستتعاقد مع لاعبين أجنبيين (بلفوضيل كان أحد الخيارات) لكن ذلك يعني تسريح لاعبين أجنبيين ناشطين في الفريق حاليا، الموقع السابق أشار لمجموع اللاعبين من دون أن يشير بالتحديد إلى اسم الراحلين، وكان مجاني من ضمنهم، ويضم طرابزون سبور عددا كبيرا من الأجانب يصل عددهم لعشرة ومجاني من ضمنهم، ويبقى مرشحا للرحيل وبقوة أيضا.

اللاعب يعاني مشاكل كثيرة مع الإدارة كما أن المدرب قد يرغب في تغييره لتقدمه في السن

الحديث عن تسريح مجاني كأمر مسلم به غير صحيح، لأنه يبقى فقط مرشح للرحيل مع عدد كبير من المرشحين، لكن ما يرجح كفة الجزائري للمغادرة أمور كثيرة، علما أن مجاني يعاني مشاكل كثيرة مع الإدارة الحالية التي لم توف بالتزاماتها معه كما أن سنه متقدم والمدرب قد يرغب في التعاقد مع لاعبين شباب الموسم المقبل أو حتى تصعيد لاعبين أتراك شباب، كل هذا قد يجعل من مجاني أقرب للرحيل، للإشارة فإن تقارير سابقة كشفت أن الجميع في طرابزون معجب بمجاني وبقدراته ويودون استمراره في انتظار الإعلان الرسمي عن قائمة المسرحين للتأكد من وضعه.