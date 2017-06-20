مورينيو متهم بالتهرب الضريبي في إسبانيا

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيمر بفترة صعبة قريبًا حيث أكدت “سكاي سبورتس” أن النيابة الإسبانية تتهم مدرب مانشستر يونايتد بالتهرب الضريبي.

كانت المحاكم الإسبانية قد وجهت ذات التهمة لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، المتهم بالتهرب الضريبي من دفع 14 مليون يورو.

ومن جانب سبشيال وان فقد أكدت الصحف أنه متهرب من دفع 4 مليون يورو تقريبًا.

كان ذلك في ظل الفترة التي قضاها مدرب الريد ديفلز الحالي في إسبانيا حيث قاد نادي ريال مدريد قبل أن يرحل لتدريب تشيلسي.

يذكر أن تلك الاتهامات جعلت النجم البرتغالي رونالدو يرغب في الرحيل عن فريقه هذا الصيف وتحدثت الكثير من التقارير عن اقترابه من العودة إلى فريقه السابق مان يونايتد أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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