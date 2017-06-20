نادي إيطالي كبير يطلب خدمات إنييستا وفيدال من برشلونة

تواصل نادي إنتر ميلان الإيطالي مع المسئولين داخل نظيره برشلونة الإسباني خاصة مع المستشار الخاص بالبلوغرانا أريدو بريدا لمحاولة ضم صفقتين بالصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بييرو أوسيليو قد عقد عشاء عمل مع بريدا حتى يحدثه حول رغبة الإنتر.

الرغبة في النيراتزوي هي الحصول على الثنائي المميز أندريس إنييستا إلى جانب أليش فيدال وهو ما قد يكون صعب التفريط به من قبل النادي الإسباني.

إنييستا عقده ينتهي في النادي بيونيو من العام المقبل إلى جانب سعي برشلونة لضم هيكتور بيليرين لمركز الظهير الأيمن وهو ما قد يتيح لفيدال الرحيل.