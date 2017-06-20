نجم مانشستر يونايتد بديل ألفيس في يوفنتوس

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن داني الفيس أقترب من الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن إدارة يوفنتوس حدد بديل ألفيس في السيدة العجوز، وهو الإيطالي ماتيو دارميـان المدافع الأيمن لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن دارميـان ليس اللاعب الوحيد على قائمة يوفنتوس لحل أزمة الجبهة اليمنى، ولكن هناك أيضًا دي تشيليو المدافع الأيمن لميلان الإيطالي.

وتابع التقرير أن إدارة السيدة العجوز ترصد راتب سنوي للاعب الجديد يصل إلى 3.5 مليون يورو تقريبًا في الموسم الواحد.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت على رغبة الفيس في الانضمام إلى بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، بعد رسالته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد الرحيل.