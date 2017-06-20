يوفنتوس يعرض كوادرادو للبيع

عرض نادي يوفنتوس خوان كوادرادو، نجم خط وسط الفريق، للبيع في الانتقالات الصيفية الحالية، وحيث يفكر الفريق في التخلي عن النجم الكولومبي لقدمه في العمر.

وكان يوفنتوس قد أشترى عقد كوادرادو من تشيلسي، حيث يدفع اليوفي 20 مليون يورو لتشيلسي سيتم دفعهم على ثلاثة دفعات في ثلاث مواسم.

وعلم “جول”، أن يوفنتوس سيتجه للتخلي عن كوادرادو، في حالة الحصول على 30 مليون يورو، كما أوضح وكيل أعمال اللاعب أنه يمتلك عروضًا من الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي، وسيدرسها مع كوادرادو.

ويرغب يوفنتوس في تدعيم صفوف الفريق باستقدام دوجلاس كوستا، جناح بايرن ميونيخ، وفيديريكو بيرنارديسكي من فيورنتينا، ما يخدم خطة 4-2-3-1، التي يلعب بها يوفنتوس مع ماسيمليانو أليجري.

ولعب كوادرادو مع يوفنتوس 30 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 6 آخرين لزملائه في الدوري الإيطالي، واستطاع الفوز بالثنائية المحلية بالتتويج بالدوري والكأس.

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