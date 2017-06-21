أزمة رونالدو تعطل انتقال خاميس ليونايتد وميلان يترقب

وفقا لتقارير اسبانية، فإن نادي ريال مدريد قد قبل عرض من نادي ايسي ميلان الايطالي بقيمة 60 مليون يورو لضم صانع الألعاب خاميس رودريغيز، ولكن اللاعب عازم على الانضمام إلى مانشستر يونايتد الانجليزي.

ولم يحصل الدولي الكولومبى ولو حتى على مكان على مقاعد بدلاء الفريق الملكي فى نهائي دوري ابطال اوروبا هذا العام ضد يوفنتوس، وهو ما زاد من رغبته فى مغادرة ملعب سانتياغو برنابيو هذا الصيف، من اجل الحصول على فرصة أفضل للمشاركة كأساسي الموسم المقبل.

ووفقا لأحدث التقارير فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أخبر إدارة ميلان انه على استعداد لقبول عرض بقيمة 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، وهذا سيكون خصم كبير من السعر الأصلي المطلوب “70 مليون”.

ومع ذلك، خاميس لديه اصرار على الانضمام فقط لمانشستر يونايتد، وعازم على انتظار عرض من النادي الانجليزي، الا أن انتظاره قد يطول، وذلك لأنه يقال أيضا أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ربما يحاول إغراء النجم كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد والعودة ليونايتد، وذلك بعد مشاكل الدون الأخيرة مع السلطات الضريبية الاسبانية.