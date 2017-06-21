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إبراهيموفيتش يمزح بشأن وجهته المقبلة !

إبراهيموفيتش يمزح بشأن وجهته المقبلة !

By admin
21 يونيو، 2017
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قام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي  بالمزاح حول وجهته المقبلة .
وكان مان يونايتد أعلن في فترة سابقة أنه لن يجدد عقد إبراهيموفيتش مع الشياطين الحمر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي وعدم معرفة موعد عودته للملاعب .
وسافر إبراهيموفيتش الى مدينة أوسلو عاصمة النرويج في الفترة الماضية حيث سأله أحد الصحفيين عن مستقبله فقال : سألعب في الدوري النرويجي.
وقيل في الفترة الماضية عبر موقع  DIARIO GOL الإسباني أن ريال مدريد عُرض عليه التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش .
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