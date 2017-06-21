إبراهيموفيتش يمزح بشأن وجهته المقبلة !

قام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالمزاح حول وجهته المقبلة .

وكان مان يونايتد أعلن في فترة سابقة أنه لن يجدد عقد إبراهيموفيتش مع الشياطين الحمر لإصابته بقطع في الرباط الصليبي وعدم معرفة موعد عودته للملاعب .

وسافر إبراهيموفيتش الى مدينة أوسلو عاصمة النرويج في الفترة الماضية حيث سأله أحد الصحفيين عن مستقبله فقال : سألعب في الدوري النرويجي.

وقيل في الفترة الماضية عبر موقع DIARIO GOL الإسباني أن ريال مدريد عُرض عليه التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش .