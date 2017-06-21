البايرن يهدد اليونايتد وتشيلسي باللجوء للفيفا

أشارت عددًا من التقارير الصحفية إلى ان مهاجم فريق بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي لا يريد البقاء داخل صفوف العملاق البافاري.

حيث خرج ليفاندوفسكي في تصريحات للصحافة البولندية هاجم من خلالها زملاءه في البايرن مؤكدًا على إنهم لم يساعدوه بالشكل المناسب الموسم الماضي.

وأرتبط فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان الفترة الأخيرة بالتحرك من أجل الحصول على خدمات ليفا في الميركاتو الصيفي القادم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن البايرن قد حذر من الدخول في مفاوضات مع ليفاندوفسكي دون الرجوع للنادي ، وهدد الفريق بالشكوى للفيفا حال خرق هذه الحدود.

حيث ينتهي عقد اللاعب مع البايرن في يونيو 2021 ، ولا يحق لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه تخطي البايرن والدخول في محادثات معه بشكل مباشر.