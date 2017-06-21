اليويفا: الريال يهيمن على إحصائيات دوري الأبطال

أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من خلال الأرقام والإحصائيات التي حققها على مدار 62 عاماً من المشاركات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي بمسماها القديم والجديد.

وأشار اليويفا بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الريال قد هيمن على البطولات بحصوله على ست بطولات كاملة بالمسمى الجديد وأيضاً كانت له ست بطولات بالمسمى القديم ويتواجدون بتحفه.

الريال سيطر على الأرقام حيث أنه قد شارك في 47 نسخة من البطولة بينما في المركز الثاني بنفيكا برصيد 36 بطولة ، ولعب 410 مباراة وكان من بينها الفوز في 245 مباراة وسجل 909 هدف ، بينما بالمركز الثاني بايرن ميونيخ الألماني برصيد 321 مباراة فاز فيها بـ 183 مباراة وسجل 639 هدف.

إيكر كاسياس حارس الريال السابق وبورتو الحالي لا يوجد له منافس حيث شارك في 168 مباراة ويأتي من بعده كلاً من تشافي وغيغز ، كريستيانو رونالدو هو الخطر الحقيقي على كاسياس حيث شارك في 144 مباراة حتى الآن ويعد هو الوحيد الذي يلعب بالوقت الحالي.

الهداف رونالدو في البطولة 106 هدف بينما ميسي توقف رصيده عند 94 هدف ليكون الهداف التاريخي لها.