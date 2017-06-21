انييستا وديني يقرران البقاء في البارسا

أكدت تقارير صحفية ان قائد فريق برشلونة أندريس انييستا قد أتخذ قراره بالبقاء داخل صفوف البلوغرانا على الرغم من الإهتمامات المتزايدة من أندية الدوري الإيطالي.

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو أن نجما البارسا اندريس انييستا ولوكاس ديني قد قررا البقاء داخل صفوف البلوغرانا الفترة القادمة.

وكان فريق انتر ميلان الإيطالي أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع انييستا ، إلا إن اللاعب قد أبلغ النادي الإيطالي برغبته في الاستمرار بقميص البارسا ، وذلك على الرغم من إنتهاء عقده الموسم القادم.

والأمر نفسه بالنسبة للوكاس ديني الذي ينتهي عقده في يونيو 2018 ، ولكنه يريد فرصة جديدة من أجل إثبات نفسه في البارسا.