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برشلونة يريد التعاقد مع باولينيو

برشلونة يريد التعاقد مع باولينيو

By admin
21 يونيو، 2017
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يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتعاقد مع باولينيو جونيور، لاعب نادي جوانجزو ايفرجراند الصيني، حيث دخل الفريق الكتالوني في مفاوضات لضم النجم البرازيلي.

ويقدم باولينيو مع فريقه الصيني أداء أكثر من رائع، حيث سجل 24 هدفًا في 87 مباراة لعب فيها، وكان النجم البرازيلي أحد نجوم فريق توتنهام منذ أعوام.

وأكدت مصادر لـ “غول”، أن برشلونة ما زال في بداية المفاوضات مع باولينيو، الذي سيكون الموسم القادم حرًا بعد انتهاء عقده.

 ولعب النجم البرازيلي في جوانجزو، ثلاث مواسم فاز فيها بالدوري مرتين وبكأس آسيا مرة واحدة.

ويشار إلى أن بايرن ميونيخ كان يرغب في التعاقد مع نجم خط الوسط البرازيلي ذو الـ 28 سنة، في يناير الماضي إلا أن الصفقة فشلت.

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