برشلونة يضم نجم سانتوس بتوصية من نيمار

زعمت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني قد توصل لاتفاق للتعاقد مع صانع ألعاب سانتوس البرازيلي لوكاس ليما فى جانفي.

وسينتهي العقد الحالى للبالغ من العمر 26 عاما مع الفريق البرازيلى فى ديسمبر، وسيتم انتقاله رسميا الى ملعب كامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتقول التقارير في البرازيل ان اللاعب قد وافق على توقيع عقد لمدة اربع سنوات مع العملاق الاسباني وسوف يوقع رسميا العقد في 1 جويلية.

من ناحية أخرى كشفت تقارير بأن برشلونة تعاقد مع ليما بناء على توصية من مواطنه نيمار نجم البلوجرانا الحالي، والذي والده هو وكيل ليما في سانتوس.

وكان ليما في سانتوس منذ عام 2014، ولعب 14 مباراة دولية مع الفريق الوطني البرازيلي، وسجل هدفين.