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برشلونة يطلب من فيراتي إنهاء أموره مع سان جيرمان

برشلونة يطلب من فيراتي إنهاء أموره مع سان جيرمان

By admin
21 يونيو، 2017
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اقترب النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي في تقرير نشره اليوم، إلى أن فيراتي أتفق على الأمور الشخصية مع برشلونة، ولكن يتبقى الاتفاق بين الناديين.

وأضاف التقرير أن برشلونة لا توجد لديه نية لافساد العلاقات مع باريس سان جيرمان، لذلك طالب النادي من فيراتي إنهاء أموره مع سان جيرمان، وذلك لمغالاة النادي الفرنسي في مطالبه للتخلي عن اللاعب.

وتابع التقرير أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيع فيراتي، ويستعد لتقديم عقد جديد إلى اللاعب براتب سنوي يصل إلى عشرة ملايين يورو.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي كان يسعى للتعاقد مع فيراتي في بايرن ميونخ ،ولكنه خرج بتصريح يؤكد فيه أن فيراتي يريد فقط الانتقال لبرشلونة.

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