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بروسيا مونشنغلادباخ يضم موهبة ويست هام يونايتد

بروسيا مونشنغلادباخ يضم موهبة ويست هام يونايتد

By admin
21 يونيو، 2017
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أعلن نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني ضم اللاعب الإنجليزي ريسيه أوكسفورد بنظام الإعارة من ويست هام يونايتد الإنجليزي.

وأنضم اللاعب معارًا لمدة عام لغلادباخ بعد أن لعب نصف الموسم المنصرم معارًا لصفوف ريدينغ في الدرجة الثانية الإنجليزية.

ولعب أوكسفورد أول لقاء له بقميص ويست هام بعمر الـ16 عامًا، بداية موسم 2015-16 بالأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبية، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الهامرز يشارك في تاريخ الفريق وثاني أصغر لاعب يشارك في البريميرليغ.

ويمتد عقد أوكسفورد حتى صيف عام 2021، وكان قطبي مدينة مانشستر يسعيان لضم اللاعب.

وقال ماكس إيربيل المدير الرياضي للنادي الألماني: “ريسيه أوكسفورد لعب لإنجلترا في مرحلة الشباب، ويعد واحد من أفضل المواهب الدفاعية، الإعارة تعطي اللاعب فرصة جيدة وسط تشكيل الفريق، كما أنه لديه الخبرة بعد أن شارك في بريميرليغ”.

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