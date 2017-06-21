بعد رفضه التجديد .. أولتراس ميلان يعلن الحرب على وكيل دوناروما

اتهم أولتراس نادي ايسي ميلان الايطالي الوكيل الشهير مينو رايولا بأنه كان السبب في قرار الحارس الشاب جانلويجي جوناروما برفض تجديد عقده مع النادي اللومباردي.

وأثبت صاحب الـ18 عاما نفسه ليصبح الحارس الأول لميلان، الا أنه مؤخرا رفض عرضا من النادي لتجديد عقده، وسط شائعات عن اهتمام كبرى أندية أوروبا بالحصول على خدماته.

وفي هذا الصدد قال أولتراس ميلان في بيان رسمي : “يبدو غريبا أن نسمع كلمات مثل (المناخ العدائي)، (الإجبار)، يبدو غريبا أن نسمع عن مناخ معادي للفتى، الذي هو أول لاعب لميلان خلال سنوات عديدة، يقوم المشجعون بتأليف أغنية خاصة له، والذي هو محبوب من الجميع في النادي”.

وأضاف : “هذا الوكيل الكبير لم يكن قادرا على تمثيل مصالح موكله، وبدلا من ذلك دمر صورته، ليس فقط في عيون مشجعي ميلانو، ولكن بالنسبة لجميع مشجعي كرة القدم، الذين يجدون الأن البالغ من العمر 18 عاما، يرفض النادي الذي كان له فضل عليه، من أجل مصلحة رجل يتحكم فيه، ويعده بجبال من الأموال”.

يذكر أن بعض جماهير ميلان، قاموا مؤخرا بالقاء أموال مزيفة في مرمى دوناروما،خلال مباراة ايطاليا والدنمارك في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، في اشارة الى جشع اللاعب، وتفضيله الأموال على ناديه ميلان.