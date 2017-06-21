بونوتشي ينفي مشاجرته مع لاعبي يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا

نفى المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أي مشاجرة بينه وبين لاعبي السيدة العجوز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي في تصريحات على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس:” كل ما أثير في الصحف والوماقع حول اشتباكي مع لاعبي يوفنتوس هو عار تمامًا من الصحة.”

وأضاف:” كان هناك بعض الكلمات التي نوجهها لبعضنا البعض دائمًا أثناء المباريات، ولا شيء غير ذلك، أكرر لم يحدث أي اشتباك مع أي لاعب.”

وأخيرًا قال:” إذا كانت كلماتي هذه غير كافية سأضطر بتكليف المحامي الخاص بي، بحماية أسمي من هذه الأخبار بشكل قانوني.”

يذكر أن بعض التقارير الصحفي أمس أكدت على وجود اشتباك بين بونوتشي وبعض لاعبي يوفنتوس وتحديدًا باولو ديبالا، بعد حصوله على انذار في الدقيقة 12 من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.