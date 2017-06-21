بيريز يصدم زيدان ويرفض طلبه المنطقي قبل بداية الموسم

وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني صدمة كبرى لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان حول طلبه المنطقي قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان قد طلب من بيريز الحفاظ على جميع اللاعبين في الموسم المقبل وهم الذين فازوا بثنائية الدوري ودوري الأبطال ويرى الفرنسي أن لا يوجد أفضل منهم لديه.

ولكن فؤجئ زيدان برفض بيريز لهذا الطلب خاصة وأن هناك مشاكل كبيرة بين المدرب وبعض اللاعبين مثل الكولومبي خيمس رودريغيز والإسباني ألفارو موراتا وجودهم في الفريق بغير استفادة مادية أمر يحبط رئيس الملكي.

بيريز يريد بيع هذا الثنائي على الأقل مع إمكانية مغادرة ماريانو دياز على سبيل الإعارة حتى يستطيع أن يدعم الفريق بصفقات جديدة مهمة تخدم النادي.