بيريز يهدد منافسي الريال الأوروبيين بتصريح حول دوري الأبطال القادم

هدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني المعاد انتخابه قبل ساعات جميع المنافسين الأوروبيين لناديه في بطولة دوري الأبطال للموسم المقبل.

وقال بيريز في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: الريال هو نادي يتحدى دائماً في كل موسم أرقامه للحصول على الأفضل وتخطيها ليكتب التاريخ.

وتابع: نحن نريد الحصول على بطولة دوري الأبطال الأوروبي للموسم الثالث على التوالي ، وهو هدفنا القادم ، اللاعبين والنادي تحدثوا عن هذا الأمر بالفعل.

وقد يصبح النادي الملكي هو أول فريق يفوز بتلك البطولة لثلاث بطولات متتالية بالنسخة الجديدة مثلما كتب أسمه بأنه أول نادي يفوز بها لمرتين متتاليتين.