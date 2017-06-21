تشيلسي يقدم عرض ضخم لضم ثنائي يوفنتوس

أخبر الإيطالي أنطونيو كونتي إدارة تشيلسي برغبته الشديدة في التعاقد مع الثنائي أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي من ناديه القديم يوفنتوس، العرض المقدم للثنائي قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أكدت مصادر جول.

سيتجه تشيلسي لرفع عرضه المقدم من أجل ساندرو من 55.2 إلى 58 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة كبيرة في الراتب الخاص باللاعب.

على الجانب الآخر، سيحاول يوفنتوس منع بطل البريميرليغ من التعاقد مع الثنائي الأساسي في خطط ماسيمليانو أليغري في الموسم الماضي.

برغم كبر سن بونوتشي، الذي وصل لـ30 عام، إلا أن كونتي حريص بشدة على ضم المدافع الإيطالي من أجل إكساب المدافعين الشباب الخبرات مثل كورت زوما وناثان أكي.

شارك بونوتشي في 45 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدف واحد.

على الجنب الآخر، فساندرو شارك في 43 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر سبع تمريرات حاسمة.

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