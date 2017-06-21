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حبس دي ماريا عام بسبب التهرب الضريبي

حبس دي ماريا عام بسبب التهرب الضريبي

By admin
21 يونيو، 2017
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يواجه إنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، العقوبة بالحبس لمدة سنة في إسبانيا، بعد اعترافه بالتهرب الضريبي حينما كان لاعبًا بريال مدريد.

ولعب دي ماريا في ريال مدريد لمدة أربعة مواسم من 2010 إلى 2014، توج فيها بدوري الأبطال، وبالدوري الإسباني وبكأس الملك مرتين.

ويشار إلى أن دي ماريا سيتغرم أيضًا، مليون و760 ألف جنيه إسترليني، في تهربه من الضرائب.

ويشار إلى أن كريستانو رونالدو، يواجه اتهامات أيضًا بالتهرب الضريبي، حيث أكدت النيابة العامة في إسبانيا، أنها تقدمت ببلاغ ضد رونالدو متهمة إياه بالتلاعب الضريبي بمبلغ 14.7 ملايين

كما قضت المحكمة الإسبانية، بعقوبة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ووالده خورخي بالحبس لمدة 21 شهرًا، في تهمة التهرب من تسديد الضرائب، كما أيدت الحكم المحكمة العليا.

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