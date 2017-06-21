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دايلي ستار تكشف دليلاً حول إقتراب سانشيز من ترك آرسنال

دايلي ستار تكشف دليلاً حول إقتراب سانشيز من ترك آرسنال

By admin
21 يونيو، 2017
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تردد اسم اللاعب التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال بقوة في الفترة الماضية للرحيل عن النادي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية .
وتواجدت عدة أندية أوروبية سعت للتعاقد مع سانشيز مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ الالماني .
ويتبقى لسانشيز موسم واحد في عقده الحالي مع الآرسنال حيث سينتهي عقده بنهاية موسم 2017-2018 .
وذكرت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن الموقع الرسمي لفريق آرسنال على الإنترنت أظهر دليلاً يثبت أن سانشيز لن يستمر مع النادي اللندني في المرحلة المقبلة .
وقالت دايلي ستار أنه عندما قام موقع الآرسنال بالكشف عن أسماء اللاعبين أصحاب ارقام القمصان الجديدة للموسم الجديد تم وضع داني ويلبيك في المركز السابع بقميص رقم 23 .
وأشارت دايلي ستار الى أن وضع ويليبيك في المركز السابع يعني أنه سيحصل على قميص رقم 7 وهو قميص سانشيز الحالي مع الآرسنال .
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