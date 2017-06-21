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رسمياً:موناكو يضم جوهرة برشلونة لمدة خمس سنوات

رسمياً:موناكو يضم جوهرة برشلونة لمدة خمس سنوات

By admin
21 يونيو، 2017
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أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم الاربعاء تعاقده رسمياً مع اللاعب الشاب جوردي مبولا، مهاجم فريق برشلونة الإسباني للشباب.
ووفقاً للموقع الرسمي لموناكو فأن نادي الإمارة الفرنسية حسم تعاقده بشكل رسمي مع جوهرة برشلونة جوردي مبولا ، حيث نجح موناكو في الحصول على توقيعه لمدة خمس سنوات حتى عام 2022 مقابل دفع مبلغ 3 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وحاول البعض من عائلة اللاعب والمقربين منه في نادي برشلونة، اقناع مبولا البالغ من العمر 18 عاماً برفض العرض المقدم من موناكو الفرنسي، إلا أن جوردي مبولا أراد تحمل المخاطرة والرحيل، وخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.
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