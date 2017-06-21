روما يجد بديلين لمحمد صلاح في الدوري الإيطالي

يسعى فريق روما الإيطالي للتعاقد مع جناح قوي كبديل للاعب المصري محمد صلاح والذي اقترب من الإنتقال لفريق ليفربول الإنجليزي .

ويذكر أن روما يفكر في ضم الإيطالي دومنيكو بيراردي جناح ساسولو الإيطالي او التعاقد مع الارجنتيني بابو جوميز جناح فريق آتالانتا الإيطالي .

وقالت شبكة بريمم سبورتس الرياضية الإيطالية أن يوسيبو دي فرانشيسكو مدرب روما الجديد يفضل التعاقد مع بيراردي عن ضم الجزائري رشيد غزال جناح ليون الفرنسي .

ويراقب روما اللاعب جوميز ولكن قد لايوافق آتالانتا على التفريط فيه خاصة أن الفريق سيشارك في الدوري الاوروبي في الموسم المقبل .