رونالدو يعيد تفكيره بالرحيل عن ريال مدريد بعد دفاع بيريز عنه

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريـال مدريد يعيد التفكير في رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن السبب في إعادة تفكير رونالدو، هو دفاع رئيس النادي فلورينتينو بيريز عنه، وهو ما أسعد رونالدو كثيرًا.

وأضاف التقرير أن رونالدو معجب بشدة بكلمات بيريز التي قال فيها:” كريستيانو ليس الجيل الذي يسير خلف الأموال، هو متألم ومن الممكن أن يكون محق، لأنه لا يسعى لإيذاء أحد، كريستيانو ليس رجل أعمال بل هو جزء من تاريخ ريـال مدريد.”

وتابع التقرير أن رونالدو سعيد بمحاولة المسئولين في ريـال مدريد بحل الازمة والتواصل معه بشكل شخصي، ولكن من المتوقع أن يكون هناك اجتماع بين اللاعب وبيريز بعد كأس العالم للقارات.

يذكر أن رونالدو متهم بالتهرب الضريبي في إسبانيا بقيمة 14.7 مليون يورو، وهو ما دفعه بالتفكير في الرحيل عن صفوف الملكي لشعوره بالاضطهاد كما أشارت بعض التقارير الصحفية.