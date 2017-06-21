ريال مدريد يعقد مهمة ليفربول في ضم أسينسيو

أصبحت مهمة ليفربول الإنجليزي صعبة للغاية من أجل التوقيع مع ماركو اسينسيو لاعب ريال مدريد الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة مترو الإنجليزية أن ريال مدريد ينوي تمديد عقد اللاعب ووضع شرط جزائي في عقده يصل إلى 310 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المقبلة.

وكان ليفربول قد وضع مبلغا ماليا قدره 50 مليون جنيه استرليني من أجل شراء اللاعب منذ جانفي الماضي.

ويواجه ليفربول منافسة قوية مع مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يسعى لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.