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صاعد تشيلسي يقترب من سوانزي

صاعد تشيلسي يقترب من سوانزي

By admin
21 يونيو، 2017
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اقترب تامي إبراهام، لاعب تشيلسي الصاعد، من توقيع عقد إعارة إلى نادي سوانزي سيتي، لموسم واحد.

ويسعى أنطونيو كونتي إلى إخراج الشاب الإنجليزي للإعارة ليشارك أكثر في المباريات لصعوبة ذلك في تشيلسي.

ويشار إلى أن إبراهام قد أبدى موافقته للخروج في إعارة هذا الموسم، لينضم إلى نادي سوانزي سيتي.

ويلعب إبراهام ذو الـ 19 عامًا الآن ضمن منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والذي يشارك في بطولة أوروبا التي تقام ببولندا.

 ويشار إلى أن سوانزي هرب من الهبوط الموسم الماضي وأحتل المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة.

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