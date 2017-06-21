ضحية جديدة في الريال للتهرب الضريبي

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن هناك ضحية جديدة داخل ريال مدريد الإسباني ضمن المتهربين ضريبياً بعد أقل أسبوع واحد من اتهام كريستيانو رونالدو بنفس الأمر.

وقالت الصحيفة أن الكولومبي خيمس رودريغيز هناك تحقيق قد تم فتحه في الساعات الماضية بشأن مشاكله الضريبية في إسبانيا خاصة وأنه يتواجد مع الريال منذ ثلاث سنوات.

الدخل السنوى للاعب هو محل شك مصلحة الضرائب في إسبانيا بسبب حقوقه التسويقية ومن خلال التحقيقات كان هناك بعض الملفات التي قد توجه للاعب الاتهام رسمياً خلال أيام قليلة.

لذلك قد يكون خيمس هو الضحية الجديدة في الميرينغي بعد أن أصبح رونالدو مهدد بالسجن للتهرب من دفع 14.7 مليون يورو.