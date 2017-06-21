فيغو يحرض رونالدو على ترك ريال مدريد !!

أبدى لويس فيغو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني رأيه في مشكلة مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي ورغبته في الرحيل عن سانتياغو برنابيو.

وقال فيغو في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: هناك العديد من الأندية يمكنك الانتقال لها بعد ريال مدريد، ولكنه دائماً ما يكون قرار شخصي ، إذا ما كان يريد شخص فعل شئ في النهاية سيفعله.

وتابع: في رأيي لا يوجد لاعب ضروري لأي فريق ، لا اتحدث عن رونالدو فقط ولكن الأندية لا تعتمد على أي لاعب.

وأنهى تصريحاته: حتى وأن لم يكن اللاعب غير سيئ ، تاريخ النادي فوق الجميع ، حتى الرئيس أو أي شخص آخر.