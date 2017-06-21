الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
فيغو يحرض رونالدو على ترك ريال مدريد !!

فيغو يحرض رونالدو على ترك ريال مدريد !!

By admin
21 يونيو، 2017
1255
0
Share:
أبدى لويس فيغو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني رأيه في مشكلة مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي ورغبته في الرحيل عن سانتياغو برنابيو.
وقال فيغو في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: هناك العديد من الأندية يمكنك الانتقال لها بعد ريال مدريد، ولكنه دائماً ما يكون قرار شخصي ، إذا ما كان يريد شخص فعل شئ في النهاية سيفعله.
وتابع: في رأيي لا يوجد لاعب ضروري لأي فريق ، لا اتحدث عن رونالدو فقط ولكن الأندية لا تعتمد على أي لاعب.
وأنهى تصريحاته: حتى وأن لم يكن اللاعب غير سيئ ، تاريخ النادي فوق الجميع ، حتى الرئيس أو أي شخص آخر.
الموضوع السابق

بعد رفضه التجديد .. أولتراس ميلان يعلن ...

الموضوع التالي

وكيله: البارسا سبق له رفض كيلور نافاس

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017