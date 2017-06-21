مانشستر يونايتد وتشيلسي يتحركان لضم ليفاندوفسكي

يسعى مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

أكدت شبكة سكاي سبورت أن كلا الناديين أجرى محادثات أولية مع وكيل ليفاندوفسكي من أجل الحصول على موافقة مبدئية من اللاعب قبل الدخول في مفاوضات مع النادي.

عاني مانشستر يونايتد من عقم هجومي في الموسم الماضي، ومع إنهاء التعاقد مع إبراهيموفيتش ستزيد الأمور سوءاً.

على الجانب الآخر، فتشيلسي أعلن عدم استمرار دييغو كوستا مع الفريق في الموسم المقبل، وهو ما يعني عدم وجود مهاجمين في الفريق إلا ميشي باتشواي فقط.

شارك ليفاندوفيسكي في 47 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، سجل خلالها 43 هدف ومرر 10 تمريرات حاسمة.

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