ميلان: دوناروما مستمر مع الفريق

أكد ماركو فاسوني، المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، إلى أن جانلويجي دوناروما، حارس الفريق سوف يستمر مع الفريق الموسم القادم ولن يتم بيعه.

ويجدر الإشارة إلى أن الحارس الإيطالي الشاب ينتهي عقده مع ميلان في جوان 2018 القادم، ولن يجدد عقده مع الفريق.

وأشار فاسوني، في تصريحات صحفية، أن دوناروما يمكنه المغادرة في انتقال حر بعد 2018.

وبهذه الخطوة سيخسر نادي ميلان، أموال كثيرة كانت ستدفع للتعاقد مع الحارس الشاب.

وربطت تقارير صحفية أن رايولا يتفاوض مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات الحارس ذو الـ 18 عامًا.

وساهم دوناروما في حصول فريقه ميلان الموسم الماضي على المركز السادس ما ساعد الفريق في الوصول إلى الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

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