الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
ميلان: دوناروما مستمر مع الفريق

ميلان: دوناروما مستمر مع الفريق

By admin
21 يونيو، 2017
470
0
Share:

أكد ماركو فاسوني، المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، إلى أن جانلويجي دوناروما، حارس الفريق سوف يستمر مع الفريق الموسم القادم ولن يتم بيعه.

ويجدر الإشارة إلى أن الحارس الإيطالي الشاب ينتهي عقده مع ميلان في جوان 2018 القادم، ولن يجدد عقده مع الفريق.

وأشار فاسوني، في تصريحات صحفية، أن دوناروما يمكنه المغادرة في انتقال حر بعد 2018.

وبهذه الخطوة سيخسر نادي ميلان، أموال كثيرة كانت ستدفع للتعاقد مع الحارس الشاب.

وربطت تقارير صحفية أن رايولا يتفاوض مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات الحارس ذو الـ 18 عامًا.

وساهم دوناروما في حصول فريقه ميلان الموسم الماضي على المركز السادس ما ساعد الفريق في الوصول إلى الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

goal

الموضوع السابق

ميهايلوفيتش يلمح لانتقال بالوتيلي لتورينو

الموضوع التالي

صاعد تشيلسي يقترب من سوانزي

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017