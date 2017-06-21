ميلان يرفض ضغوط دوناروما للرحيل ويعلن التحدي

أكد ماركو فاسوني مدير التسويق بنادي ميلان الإيطالي، أن حارس الفريق الشاب جيانلويجي دوناروما سيبقى مع الروسونيري الموسم القادم وسيكون متاحا للرحيل بالمجان.

ورفض صاحب الـ18 عاما جميع العروض المقدمة من ميلان للتوقيع على عقد جديد بناء على توضية وكيل أعماله مينو رايولا الذي تعرض لهجوم شديد وتم اتهامه بتحريض اللاعب.

ووسط الأنباء حول انتقال الحارس الشاب إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان كان لميلان رأي آخر برفض التخلي عن خدماته.

وقال فاسوني للموقع الرسمي لميلان:” إذا أراد الرحيل فيلفعل ذلك ولكن الصيف القادم عندما يصبح لاعبا حرا”.

وتابع:”ربما سنكون أكثر انفتاحا على العروض المقدمة له ولكن كل ما علي الآن هو تقييم الوضع لأن مشروعنا واضح”.