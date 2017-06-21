ميلان ينافس أرسنال وسان جيرمان على نجم يوفنتوس

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن الكولومبي خوان كوادرادو جناح نادي يوفنتوس، على قائمة الانتقالات الجديدة لنادي ميلان الإيطالي.

وأشارت قناة “سبورت إيطاليا” في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مونتيلا مدرب ميلان يعتبر كوادرادو من الخيارات المتاحة للعب في مركز الجناح في ميلان.

واضاف التقرير أن كوادرادو سيكون بديل الإسباني سوسو، وذلك في حالة رفضه تجديد عقده مع ميلان الذي ينتهي في عام 2019، وتلقى عدد من العروض من الفرق الأوروبية.

وتابع التقرير أن ميلان سيواجه منافسة من عدة أندية أهمها أرسنال وفالنسيا وباريس سان جيرمان، ولكن من الممكن يوفنتوس أن يطلب ما يقارب من 30 مليون يورو، وذلك بعد تعاقده مع اللاعب من تشيلسي بـ 25 مليون يورو.

يذكر أن كوادرادو فقد مكانه الأساسي في المباريات الأخيرة لصالح داني الفيس في تشكيلة يوفنتوس، وعلى الرغم من ذلك شارك النجم الكولومبي في 45 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم ثلاثة أهداف فقط، وصنع عشرة أهداف آخرين.