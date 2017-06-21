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ميهايلوفيتش يلمح لانتقال بالوتيلي لتورينو

ميهايلوفيتش يلمح لانتقال بالوتيلي لتورينو

By admin
21 يونيو، 2017
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يبدو سينيشا ميهايلوفيتش مدرب تورينو مستعداً لضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، في ظل أخبار خروج هداف الفريق أندريا بيلوتي في الموسم المقبل.

ارتبط اسم بالوتيلي بالانتقال لأكثر من نادي في أوروبا بعد أن قدم موسماً جيداً في نيس الفرنسي في الموسم المقبل، وبرغم انتهاء تعاقده مع النادي، إلا أن المهاجم الإيطالي سيتواجد في الفترة الإعداداية لنيس من أجل الموسم المقبل.

وقال ميهايلوفيتش في تصريحات صحفية: “لا مانع لدي من تواجد بالوتيلي في تورينو، لقد جلبته لصفوف ميلان من قبل”.

وأضاف المدرب الصربي “كل شئ وارد الحدوث، بالوتيلي لاعب رائع، ولكننا الآن علينا أن ننظر في أمر بيلوتي أولاً”.

شارك بالوتيلي في 28 مباراة مع نيس في الموسم الماضي، سجل خلالها 17 هدف وصنع هدف وحيد.

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