والد مويس كين: تريد ابني؟ أين جرارتي

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد المهاجم الشاب مويس كين، من أجل ضمان بقاء اللاعب في صفوف البيانكونيري.

المهاجم الإيطالي الشاب صاحب الأصول الإيفوارية، يسعى يوفنتوس للتوقيع معه بعد أن أًصبح يمثل مستقبل السيدة العجوز على الرغم من صغر سنه البالغ 17 عامًا.

وفي تصريحات من والد اللاعب لجريدة توتو سبورت الإيطالية: “أن كنت تريد أبني؟ أعطني الجرارات”.

وقال والد اللاعب: “العرض المقدم لتجديد التعاقد جيد، 700 ألف يورو في العام رائع، لكنهم وعدني بالمساهمة بشراء معدات زراعية لشركتي في كوت ديفوار”.

وأنهى: “مينو رايولا يقول أنه وكيل اللاعب، أنا لم أوقع على أي شيء”.

الجدير بالذكر أن كين، سجل هدف وحيد في أربع مشاركات بقميص الفريق الأول ليوفنتوس الموسم المنصرم، بينما سجل 13 هدفًا مع فريق الشباب.

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