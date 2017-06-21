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وكيله: استمرار دولوفيو مع ميلان صعب جدًا

وكيله: استمرار دولوفيو مع ميلان صعب جدًا

By admin
21 يونيو، 2017
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يرى وكيل اللاعب الإسباني جيرار دولوفيو، أن الانتقال بشكل كامل لميلان الإيطالي صعب وأن مستقبله في يد كلًا من برشلونة الإسباني وإيفرتون الإنجليزي.

اللاعب البالغ 27 عامًا، لعب في النصف الثاني بقميص ميلان وسجل 4 أهداف في 17 مباراة بقميص الروسونيري.

وكيل اللاعب تحدث للصحافة الإسبانية: “ليس لدي الكثير للحديث بشأنه عن مستقبل دولوفيو، إيفرتون وبرشلونة في المقدمة، وهما من سيحددا مستقبل اللاعب”.

وأضاف: “متشوقين لمعرفة ما سيحدث، ميلان سيكون خيار لكنه صعب جدًا”.

ويمتلك برشلونة خيار إعادة شراء اللاعب مرة أخرى من إيفرتون وإعادة اللاعب لملعب كامب نو.

وساهم دولوفيو في صعود منتخب إسبانيا للشباب للمربع الذهبي ليورو الشباب تحت 21 عامًا، والمقامة في بولندا.

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