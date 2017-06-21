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وكيله: البارسا سبق له رفض كيلور نافاس

وكيله: البارسا سبق له رفض كيلور نافاس

By admin
21 يونيو، 2017
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كشف ريكاردو كابانياس وكيل اللاعب كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني أن البارسا قد رفض عرضاً لضمه في عام 2008.
وقال كابانياس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لقد جئت إلى كوستاريكا بعد مشاهدة عدة مقاطع فيديو عندما كان يلعب نافاس هناك ، ولكنه ظهر بمستوى متميز وتسائلت كيف لحارس مثل هذا أن يكون هناك ؟!.
وتابع: وبعد رؤية كيلور قد أرسلتها لعدة أندية ومنها الثلاثي الكبير الإسباني ريال مدريد ، برشلونة وأتليتكو مدريد ولكنهم رفضوا بشدة التعاقد معه.
وأنهى تصريحاته: كان لي موقف مع مساعد بيب غوارديولا في برشلونة وقتها وأخبرني أن لا أحد سيقوم بشراء حارس مرمى يأتي من كوستاريكا خاصة لو كان نادياً كبيراً.
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