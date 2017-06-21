وكيله: البارسا سبق له رفض كيلور نافاس
كشف ريكاردو كابانياس وكيل اللاعب كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني أن البارسا قد رفض عرضاً لضمه في عام 2008.
وقال كابانياس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لقد جئت إلى كوستاريكا بعد مشاهدة عدة مقاطع فيديو عندما كان يلعب نافاس هناك ، ولكنه ظهر بمستوى متميز وتسائلت كيف لحارس مثل هذا أن يكون هناك ؟!.
وتابع: وبعد رؤية كيلور قد أرسلتها لعدة أندية ومنها الثلاثي الكبير الإسباني ريال مدريد ، برشلونة وأتليتكو مدريد ولكنهم رفضوا بشدة التعاقد معه.
وأنهى تصريحاته: كان لي موقف مع مساعد بيب غوارديولا في برشلونة وقتها وأخبرني أن لا أحد سيقوم بشراء حارس مرمى يأتي من كوستاريكا خاصة لو كان نادياً كبيراً.