أرقام عن مهاجم يوفنتوس الجديد “باتريك شيك”

وصل المهاجم التشيكي الواعد باتريك شيك اليوم لمدينة تورينو وتحديدًا لمركز الفينوفو للقيام بالخضوع للفحوصات الطبية قبل إعلان انتقاله ليوفنتوس بصورة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة، وقد قمت من قبل بإعداد تقرير تقديمي عن هذا اللاعب الذي تصارعت عليه أندية آرسنال.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز 10 أرقام في مسيرة باتريك شيك:-

1- باتريك شيك هو أفضل اللاعبين في السيري آ (الذين سجلوا ما بين 10 إلى 20 هدف)استغلالًا للفرص المتاحة التي صًنعت له في الموسم لماضي مع سامبدوريا، حيث أن نسبة تحويل الفرص لأهداف لديه هى 25.6% و، ويتفوق عليه فقط مهاجم ساسوولو جيروجيري ديفريل بـ 27.9%.

2- باتريك شيك هو أو لاعب كرة قدم تشيكي نجح في تسجيل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد بالدوري الإيطالي منذ بافيل نيدفيد الذي فعل ذلك في موسم 1997/1998.

3- استخدم ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا السابق “شيك” في 14 مباراة كأساسي” و18 مباراة كلاعب بديل، وقد سجل 6 أهداف في المباريات التي دخل فيها كبديل و5 أهداف في المباريات التي بدأ بها كأساسي.

4- نسبة التسديدات المؤثرة على المرمى من قبل شيك كانت 31%، ونجح في تسديد 21 كرة بين الثلاث خشبات، سجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف في 32 مباراة ما بين أساسي واحتياطي.

5- انتدبه سامبدوريا من سبارتا براغ بـ4 مليون يورو فقط، وتم بيعه إلى يوفنتوس بمبلغ 25 مليون، أي انتعشت خزينة البلوتشيركياتي بـ21 مليون يورو.

6- لباتريك شيك 27 مراوغة ناجحة في الثلث الأخير من الميدان في الموسم الماضي و14 تمريرة حاسمة.

7- شارك في 3 مباريات ببطولة كأس إيطاليأ، مباراتين كأساسي ومباراة كبديل وسجل هدفين فيهم.

8- معدل تسجيل الأهداف لباتريك بالنسبة للـ90 دقيقة هو 0.77 هدف في كل مباراة، ومعدل صناعة الأهداف هو 0.16 في كل مباراة.

9- قدم باتريك شيك نسبة 23 تمريرة في المباراة الواحدة و 2.84 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

10- سجل باتريك شيك أولى أهدافه مع المنتخب التشيكي الأول في مايو 2016 في مباراة ودية ضد منتخب مالطا، ويقود حاليًا منتخب التشيك تحت 21 عامًا في كأس الأمم الأوروبية للشباب.

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