إدارة فينرباتشي تقدم عرضا جديدا لفيغولي

كشفت أمس عديد المواقع التركية ،أن إدارة نادي فينرباتشي مازالت تصر على ضم الدولي الجزائري ولاعب نادي واست هام سفيان فيغولي، فرغم أن فيغولي رفض الانتقال لتركيا في عديد المناسبات، الأولى قبل عام والثانية قبل ستة أشهر إلا أن ذلك لم يثن من عزيمة الأتراك الذين عادوا مجددا وقدموا مؤخرا عرضا رسميا آخر لإقناعه من أجل الانتقال.

العرض عبارة عن إعارة مع أحقية الشراء

وبحسب موقع “تاكفيم” التركي، فإن إدارة فينرباتشي تسعى لإقناع نظيرتها من واست هام بتسريح فيغولي، رئيس النادي التركي معجب كثيرا بسفيان ويرغب بشدة في ضمه للفريق الموسم المقبل حتى لو تطلب الأمر جلبه بنظام الإعارة فقط، فيغولي وواست هام رفضا عملية البيع على أمل أن تقنعهما عملية الإعارة، هذا ويرتقب أن ينص عقد الإعارة على بند يتيح لفينرباتشي ضم فيغولي لكن من دون الإشارة إلى قيمه المالية.

النادي يسعى لضم الجزائري رغم ضمه المغربي درار والفرنسي فالبوينا والتركي محمد إيكيسي

موقع “تاكفيم” التركي، قال أن الرغبة في ضم فيغولي قد تكون غريبة لدى البعض، حيث ضم النادي قبل أيام فقط ثلاثو لاعبين رائعين في الوسط، الأول هو فالبوينا والثاني هو المغربي درار والثالث هو إيكسي لكن رغم هذا يصر الرئيس عزيز يلدرم على تعزيز جميع المراكز وبأكثر من لاعبين من أجل اللعب على كل الجبهات وخاصة الدوري الذي يسعى لإعادته.

قرار فيغولي واضح لكن المحاولات المتكررة قد تغيّره

الحديث عن رحيل فيغولي لوجهة أخرى يعيدنا للتصريح الذي أدلى به قبل أيام والذي أكد فيه رغبته الكبيرة في البقاء، فيغولي قال أنه سيرفض الانتقال لأكبر الأندية الأوروبية من أجل البقاء لأنه يشعر أن لواست هام دين في رقبته، هذه الرغبة يمكن أن تتغير من خلال الإلحاح الكبير للنادي التركي على ضمه كما أن نظام الإعارة قد يدفع ناديه للموافقة عليه لأن ذلك من شأنه أن يعيد فيغولي لاحقا أكثر قوة.

بورقعة–ع