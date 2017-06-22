إيقاف أوسكار لثماني مباريات في الدوري الصيني

أعلن اتحاد الكرة الصيني إيقاف البرازيلي أوسكار لاعب شنجهاي سيبيج لمدة ثماني مباريات بعد أحداث مباراة غوانجزو الماضية.

كان أوسكار قد تعمد تسديد الكرة في جسد ووجه اثنان من لاعبي فريق غوانجزو من مسافة قريبة جداً لتبدأ بعدها اشتباكات قوية بين لاعبي الفريقين.

لم يحضر أوسكار للإدلاء بأقواله في الاتهام الموجه إليه بعد تسببه في أحداث الشغب القوية بين اللاعبين.

أعلن بعدها الاتحاد إيقاف أوسكار لمدة ثماني مباريات، مما سيعني غيابه حتى 13 أوت القادم مع تغريمه 40 ألف رينمنبي، وهي العملة المتداولة في الصين.

شارك أوسكار في 21 مباراة مع شنغهاي منذ انتقاله لصفوف الفريق قادماً من تشيلسي في جانفي الماضي، سجل أربعة أهداف وصنع 10 أهداف.

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