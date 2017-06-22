الحارس يرفض التجديد .. راتب لوكاكو يثير فتنة بين كورتوا وإدارة تشيلسي

كشفت تقارير صحفية عن أن ادارة نادي تشيلسي الانجليزي قد تزايد قلقها بسبب قرار حارس المرمى تيبو كورتوا بتأجيل توقيعه على عقد جديد مع النادي.

وكان من المقرر أن يوافق البلجيكي الدولي على عقد جديد مع البلوز هذا الصيف يبقيه مع الفريق الِأزرق الي ما بعد عام 2019، لكن يقال أن كورتوا قد توقف عن المحادثات، حيث أنه يريد أولا أن يرى كيف سيتقاضى مواطنه المهاجم الدولي روميلو لوكاكو إذا انضم لتشيلسي قادما من إيفرتون.

ووفقا لتقارير انجليزية فإن لوكاكو سوف يكسب حوالي 200 ألف جنيه سترليني أسبوعيا في حال انضمامه لأبطال البريميرليج، أي أكثر بـ120 ألف باوند مما يحصل عليه كورتوا حاليا، وهو ما يشعر الحارس أنه لا مبرر له.

وتشير التقارير الى أن البالغ من العمر 25 عاما والذى هو فى عطلة حتى اوائل يوليو، لن يوقع بسهولة على عقد جديد مع تشيلسي خاصة مع اهتمام أندية كبيرة أخرى بالحصول على خدماته، على الرغم من أنه يأمل في البقاء مع فريق غرب لندن.

وتوج كورتوا بلقبين دوري إنجليزي ممتاز وكأس رابطة منذ أن حل محل بيتر تشيك كحارس أول في تشيلسي عام 2014.