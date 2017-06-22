الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيملاعب العالم
الريال يصل لإتفاق شفهي مع مبابي ودوناروما

الريال يصل لإتفاق شفهي مع مبابي ودوناروما

By admin
22 يونيو، 2017
1263
0
Share:
ارتبط فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع موهبتي الكرة الصاعدين كيليان مبابي مهاجم موناكو وجيانلويجي دوناروما حارس اي سي ميلان.
ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية نقلا عن مصادر صحفية أن فريق ريال مدريد قد توصل لإتفاق من أجل التعاقد مع الثنائي دوناروما ومبابي.
وحسب التقارير فإن الريال قد تحدث مع ممثلي مبابي وقد أبدوا سعادتهم بإنتقال موكلهم إلى الريال ، حيث يحلم اللاعب باللعب في صفوف الفريق الملكي.
ومن جانبه فإن الريال قد تحدث مع وكيل دوناروما مينو رايولا وقد أبدى موافقته والآن ينتظر قرار زيدان الأخير من أجل المضي قدمًا في الصفقة.
الموضوع السابق

توتنهام يطارد نجم ايفرتون

الموضوع التالي

ليفربول يرفض عرض نابولي للحصول على مورينو

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017