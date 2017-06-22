الريال يصل لإتفاق شفهي مع مبابي ودوناروما

ارتبط فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع موهبتي الكرة الصاعدين كيليان مبابي مهاجم موناكو وجيانلويجي دوناروما حارس اي سي ميلان.

ونشرت صحيفة الأكسبريس الإنجليزية نقلا عن مصادر صحفية أن فريق ريال مدريد قد توصل لإتفاق من أجل التعاقد مع الثنائي دوناروما ومبابي.

وحسب التقارير فإن الريال قد تحدث مع ممثلي مبابي وقد أبدوا سعادتهم بإنتقال موكلهم إلى الريال ، حيث يحلم اللاعب باللعب في صفوف الفريق الملكي.

ومن جانبه فإن الريال قد تحدث مع وكيل دوناروما مينو رايولا وقد أبدى موافقته والآن ينتظر قرار زيدان الأخير من أجل المضي قدمًا في الصفقة.