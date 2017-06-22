العملاق الصيني ينضم للمهتمين بالتعاقد مع “منبوذ” سيتي

ذكرت الانباء ان نادي شانجهاى شينوا الصينى قد انضم للمهتمين بالتوقيع مع سمير نصرى صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

وقضى البالغ من العمر 29 عاما الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع اشبيلية الاسباني، بينما ليس من المتوقع أن يكون جزءا من خطط المدرب بيب جوارديولا في سيتي الموسم المقبل 2017-2018.

وسينتهي عقد الفرنسي مع سيتي في عام 2019، الا أن ادارة ملعب الاتحاد يقال أنها حريصة على الاستغناء عن خدمات اللاعب، الذي انضم للسكاي بلوز من ارسنال، في صفقة مثيرة للجدل قبل ست سنوات مقابل حوالي 12 مليون جنيه سترليني.

وكان نادي ايسي ميلان الايطالي هو أيضا احد المهتمين بالتعاقد مع نصرى، ولكن وفقا لتقارير انجليزية، فان شانغهاى شينوا قد عرض عليه الان راتبا أسبوعيا هائلا يقدر بـ 275 الف جنيه استرليني .

من ناحية أخرى يرفض اشبيلية التعاقد مع نجم مارسيليا السابق، حيث أن ادارة النادي الأندلسي تشعر أن مطالبه المادية مرتفعة جدا.