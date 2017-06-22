المنتخب الوطني مرشح للدخول مع الـ48 الأوائل في تصنيف الفيفا المقبل

بنهاية لقاءات التصفيات المونديالية والقارية في كل القارات ونهاية لقاءات جولتين من كأس القارات صارت ملامح التصنيف المقبل للمنتخب الوطني جد واضحة، المنتخب بتحقيقه لفوزين على حساب كل من غينيا وديا والطوغو رسميا في تصفيات الكان سجل عديد النقاط وصلت لـ676 أي بزيادة نقاط وصلت لأربعين نقطة، وهو ما سيسمح لرفقاء سفيان فيغولي بالارتقاء قليلا في الترتيب والوصول لغاية أحسن خمسين منتخبا في العالم في انتظار تحقيق نتائج أحسن والتقدم أكثر في الترتيب.

الجزائر ستتجاوز غانا، بوركينا فاسو، كوريا الجنوبية ومونتينيغرو بشكل رسمي

المنتخب سيتجاوز في التصنيف المقبل أربعة منتخبات بشكل رسمي فبعد نتائج غانا السلبية، فإن الخضر سيتجاوزن النجوم السوداء لكن بفارق بسيط يصل لتسع نقاط فقط الأمر ذاته مع بوركينا فاسو، حيث ستتجاوزهم الجزائر بفارق ثلاث نقاط فقط، الأمر لن يقتصر على الأفارقة بل سيمتد للآسيويين في صورة كوريا الجنوبية والأوروبيين أيضا في صورة مونتينيغرو، حيث سيتمكن رفقاء فيغولي من تجاوزهم لكن رغم هذا فإن الخضر لن يضمنوا المركز الـ49 باعتبار تقدم أربعة مراكز لأن الأمور لا تقاس بتقدم الفريق فقط بل بنتائج الفرق التي توجد خلفه في الترتيب أيضا.

المنتخب قد يصل للمركز الـ50 في أسوأ الحالات والـ48 في أحسنها

لكن ما هو مضمون أن الخضر سيلتحقون بأحسن خمسين منتخبا، تصنيف الخضر المقبل سيتأرجح بين الـ50 والـ48، لأن المنتخب سيتجاوز أربعة منتخبات ما يعني وصوله للمركز الـ49 لكن المنتخب الروسي صاحب التصنيف 62 يمكنه تجاوزنا في حال حقق نتائج كبيرة وتأهل على الأقل لنصف نهائي كأس القارات، وهو أمر جد وارد ليتراجع بذلك الخضر للمركز الـ50 وهو أسوأ احتمال، المنتخب سينتظر أيضا نتائج المنتخب الأسترالي صاحب التصنيف الـ48 ففي حال حقق نتائج سلبية في كأس القارات وأقصي بثلاث هزائم من الدور الأول فإنه سيتراجع كثيرا ما يعني استفادة الخضر من مركز إضافي، أي أن المنتخب سينتظر نتائج أستراليا وروسيا، فإن كانت سيئة فإن المنتخب سيصل للمركز الـ47 وإن حدث العكس سيصلون للمركز الخمسين أما في حال تألق فريق وخيبة آخر فإن مركزنا سيكون الـ49 .

بورقعة-ع