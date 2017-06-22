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برشلونة يهدف إلى التعاقد مع لاعب توتنهام السابق

برشلونة يهدف إلى التعاقد مع لاعب توتنهام السابق

By admin
22 يونيو، 2017
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أشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب فريق جوانزو الصيني.

وأكدت التقارير الصحفية اليوم، أن باولينيو يسعى للعودة إلى أوروبا مرة أخرى، بعد الفترة التي قضاها في الدوري الصين منذ عام 2015 بعد انتقاله من توتنهام.

وتابع التقرير الذي نشرته صحيفة “صن” الإنجليزية، أن مسئولي نادي برشلونة بدأوا المحادثات الرسيمة لضم اللاعب البرازيلي.

ومازال يمتلك باولينيو في عقده ثلاثة سنوات مع جوانزو، ولكنه موافق على الانتقال إلى ملعب الكامب نو، ويتبقى الاتفاق الرسمي بين الناديين الإسباني والصيني.

يذكر أن برشلونة كان يسعى للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، ولكن مغالاة باريس سان جيرمان في مطالبه، جعلت برشلونة يتجه إلى باولينيو من أجل حل مشاكل نصف الملعب.

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