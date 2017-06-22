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بلقروي يكون قد لعب آخر لقاء له مع الترجي سهرة أمس

بلقروي يكون قد لعب آخر لقاء له مع الترجي سهرة أمس

By admin
22 يونيو، 2017
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كشفت صحيفة الحقائق التونسية في عددها الصادر يوم أمس أن لاعب الخضر هشام بلقروي يكون قد لعب آخر لقاء له بألوان ناديه الترجي التونسي ضد نادي ماميلودي سانداوز في رابطة الأبطال، الصحيفة التونسية قالت أن بلقروي اتفق على كل شيء مع نادي موريرنشي وأنه سيسافر قريبا لترسيم التحاقه والتوقيع على عقده الجديد، هذا وكانت عديد التقارير التونسية والبرتغالية قد أكدت توصل بلقروي لاتفاق مع إدارة نادي موريرنشي لكن تأخر التحاقه أثار الكثير من التساؤلات.

وإدارة الترجي تبدي تمسّكها ببلقروي

بعد أن كان لاعبا غير مرغوب فيه وعنوانا رئيسيا لقائمة المسرحين، تراجعت إدارة الترجي على ما يبدو في قرارها، حيث أكدت تقارير تونسية أمس، أن بلقروي لن يسرح من الفريق وأن الإدارة تعول عليه الموسم المقبل، كلام مثل هذا ليس له إلا تفسيرا واحد اوهو رغبة الإدارة في الاستفادة من قيمة تحويل هشام خاصة بعد التأكيدات القادمة حول انتقاله للعب في أوروبا، يذكر أن بلقروي كان مصابا منذ فترة ولم يلعب يضاف إلى ذك تراجع مستواه وهي أمور جعلت مدرب وإدارة الترجي يقرران التخلي عنه.

بع

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