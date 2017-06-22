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بن طالب ثاني أحسن لاعب وافد على البوندسليغا

بن طالب ثاني أحسن لاعب وافد على البوندسليغا

By admin
22 يونيو، 2017
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فاز النجم الفرنسي ولاعب بوروسيا دورتموند عثمان ديمبيلي بجائزة أحسن لاعب وافد على البوندسليغا هذا الموسم ( ليس أحسن لاعب شاب) بعد تفوقه على عديد النجوم المتألقة، الجزائر كانت ممثلة في هذه المسابقة بنجم شالك نبيل بن طالب والذي لم ينجح في احتلال مركز أحسن من المركز الثاني والذي يبقى أيضا إنجازا، نبيل قدم مستوى كبيرا  جدا هذا الموسم فرغم احتلال فريقه لمركز متأخر نسبيا إلا أنه كان الأحسن في فريقه بتمريراته الرائعة وأهدافه الحاسمة وأيضا سيطرته الكبيرة على الكرة، هذا وكان بن طالب قد فاز سابقا بجائزة أجمل هدف في الدوري وهاهو يحصد ثاني جائزة ولو أنه اكتفى فيها بالوصافة

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