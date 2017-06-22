بوعزة يرسم التحاقه بنادي تور

أعلن نادي تور الفرنسي وعلى موقعه الرسمي تعاقده رسميا مع لاعب الخضر السابق عامر بوعزة، حيث كان قد لعب مع النجم الساحلي في آخر ستة أشهر لكن التجربة لم تكن مفيدة ليقرر بعدها العودة إلى فرنسا لكن من بوابة نادي تور، الموقع الرسمي للنادي والصحافة الفرنسية رحبت كثيرا به وأكدت أنه صفقة جد مميزة كيف لا وهو من لعب أكثر من 400 لقاء في مسيرته الاحترافية كما أنه يعتبر دوليا سابقا يضاف إلى ذلك مستواه الكبير في الموسمين ونصف الموسم اللذين لعبهما في راد ستار أين اختير في آخر موسم ضمن التشكيلة المثالية لليغ 2، وكان توقيع بوعزة في نادي تور متوقعا، حيث أكدت عديد المصادر سابقا اتفاقه مع اللاعب.

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