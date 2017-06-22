بولونيا يستأنف تدريباته اليوم وعودة تايدر مستبعدة

يستأنف نادي بولونيا الإيطالي تدريباته للموسم الجديد اليوم الخميس، حيث كشف موقع “كوريري روسو بلو” المختص في أخبار بولونيا أن حصة الاستئناف ستعرف غياب عديد اللاعبين، من بين اللاعبين الغائبين الدولي الجزائري سفير تايدر الذي لم يعد بقاؤه مضمونا، حيث كشف الموقع السابق أن عودة تايدر إن حدثت ستكون لترتيب أمور رحيله لأن النادي واللاعب صارا على أبعد نقطتين من بعض ولعب سفير لبولونيا الموسم المقبل جد مستبعد.

جورجيو بيريديو: “إدارة بولونيا تلقت عديد العروض بخصوص تايدر“

كشف الصحفي الإيطالي والمقرب جدا من نادي بولونيا جورجيو بيريديو أن بقاء لاعب الخضر لم يعد أكيدا، بيريديو قال أن إدارة بولونيا مازلت تسأل عن وضعية اللاعب وأنها تلقت من أجله عديد العروض خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما نعرفه أن سفير تلقى عرضا من واتفورد وقد أكدت ذلك الصحافة الإنجليزية أيضا لكن الصحفي السابق الذكر أكد أن أندية إنجليزية أخرى تريده في انتظار الكشف عن أسمائها.

لورنزو لونغو: ” بولونيا يرغب في إبقاء تايدر لكنه قد لا يقاوم العروض التي وصلته بشأنه“

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي لورنزو لونغو عن مفاجآت في مستقبل لاعب الخضر، ففي تصريحه لموقع” كوريري روسو بلو” قال ” هناك شكوك كثيرة تحوم حول تايدر بقاؤه ليس أكيدا لحد الآن، إدارة الفريق ترغب في إبقائه لأنه من الحرس القديم (اللاعبين القدامى) لكن هناك مؤشر قد يفسد هذه الرغبة وهو تواجد عديد العروض بشأن” هذا ولم يشر لونغو إلى هوية الأندية الراغبة في ضمه ولو أنه سبق وتناولنا أغلبها مثل تورينو، فيورنتينا واتفورد وغيرها.

بورقعة–ع