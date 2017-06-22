تشيلسي يقترب من التعاقد مع نجم موناكو

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب الوسط المدافع لفريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن تشيلسي اقترب من الاتفاق مع موناكو على التعاقد مع اللاعب الشاب، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب نفسه.

وأضاف التقرير أن قيمة صفقة انتقال باكايوكو إلى تشيلسي ستصل إلى 35 مليون استرليني تقريبًا.

ومع اقتراب تعاقد تشيلسي مع اللاعب صاحب الـ 22 عام، فإنه بذلك سيفتح الباب أمام نيمانيا ماتيتش من الرحيل، والانضمام إلى مانشستر يونايتد في ظل رغبة مورينيو بالتعاقد مع اللاعب.

وكان مورينيو هو صاحب قرار عودة ماتيتش إلى ستامفورد بريدج مرة اخرى في يناير من عام 2014، ويرغب في التعاون معه مرة أخرى في مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن باكايوكو تألق مع موناكو في الموسم الحالي، وتمكن من الفوز بالدوري الفرنسي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.